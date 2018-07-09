تفاصيل كشف إينى النفطى بحوض فاغور.. نجاح حفر البئر الثانى بطاقة 5 آلاف برميل

كتب أحمد أبو حجر

أعلنت شركة إينى الإيطالية عن نجاح عمليات حفر ثان آبارها النفطية بحوض فاغور فى منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية - حوالى 130 كلم شمال واحة سيوة- وتصل طاقته الإنتاجية إلى 5.130 برميل يوميا من النفط الخفيف مع انخفاض الغاز المصاحب.

وقالت الشركة فى بيان لها، إن البئر هو الثانى الذى تم حفره بواسطة إينى لاستكشاف التسلسلات الجيولوجية العميقة حوض فاجور .

وبحسب البيان فإنه تم حفر البئر SWM B1-X على بعد 7 كم من أول البئر الاول (SWM A2- X) ، على عمق إجمالى 4523 متر وواجهت 35 متر صافى من الزيت الخفيف فى حجارة رملية قديمة للحقبه من Dessouky تشكيل سن الكربوه وفى علم El الحجر الرملى Bueib من العصر الطباشيرى، مشيره إلى ان الاكتشاف يؤكد على إمكانات التنقيب والإنتاج العالية العميقة تسلسلات جيولوجية لحوض فاجور.

تخطط اينى على المدى القريب ، وحفر آبار استكشافية جديدة تقع بالقرب من اكتشافات A2-X و B-1X لتعزيز ما يمكن أن ينتج كمنطقة إنتاجية جديدة لشركة إينى فى مصر.

ومن المتوقع أن يتم توجيه الإنتاج إلى البنية التحتية الموجودة بالفعل، ومن ثم يتم شحنها إلى محطة الحمرا من خلال خطوط الأنابيب القائمة ، بعد خطة التنمية موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتمتلك شركة إينى الإيطالية من خلال شركتها التابعة "ايوك"، حصة 100% من امتياز جنوب غرب مليحة، حيث تديره من خلال شركة عجيبة للبترول، وهى شركة مشتركة تساهم فيها كلا الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى إينى، ويبلغ إنتاج إينى حاليا نحو 55 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.