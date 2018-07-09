"تعليم الجيزة" تشكل لجان لمتابعة شكاوى التحويلات بالإدارات التعليمية

كتب إبراهيم سالم

قررت إلهام أحمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تشكيل لجان من "التوجيه المالي _ المتابعة الفنية _ المتابعة التنسيقية _ متابعة مكتب وكيل الوزارة _ الأمن"، لمتابعة وتقصى شكاوى التحويلات بالإدارات التعليمية، وذلك نظرا لما يثار هذه الأيام عن طلب تبرعات أو مبالغ مالية من أولياء الأمور نظير قبول ملفات أبناءهم بمدارس الجيزة.

وأكدت وكيل تعليم الجيزة، أنه تم عمل أمر إدارى لكافة مديرى عموم الإدارات التعليمية بتكليف لجان بنفس التشكيل والنظام المتبع به فى المديرية وفى حالة ثبوت حالات رشاوى أو أى سلوك خاطئ متبع تتم محاسبة كل مسئول بداية من مدير المدرسة إلى وكيل ومدير الإدارة.

وأهابت وكيل تعليم الجيزة، أولياء الأمور أن لا يستجيبوا لمثل هذه الطلبات والتواصل مع أرقام تليفونات لجان المتابعة الأتيه :_

( ٣٥٧٢٣٨٩٤ - ٣٥٧٠٦١٤١ - ٠١٠١٩٦٦٣٧٨٠ - ٠١٠٥٥٠٥٨٧٥ - ٠١٠٠١٢٩٨٩١٢ - ٠١١٠٠٨٧٩٧٧٩ - ٠١١٢٦٦٥٠٠٠٣ )

لتلقى الشكاوى وإعطاء كل ذى حق حقه.