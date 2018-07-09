video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال أول 4 أشهر من العام...

تعرف على 30 سلعة صدرتها مصر بإجمالى 9.7 مليار دولار

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:00 ص
تعرف على 30 سلعة صدرتها مصر بإجمالى 9.7 مليار دولار اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء- 9.7 مليار دولار صادرات مصر فى 4 أشهر
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بمثيلتها من العام الماضى، حيث بلغت فى الفترة من يناير – إبريل 2018 ما تجاوزت قيمته 9.7 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أصدرها الجهاز اليوم، ننشر أهم السلع المصدرة خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018، بالأسم والقيمة، والتى بلغ عددها نحو 30 سلعة.

1- بترول خام – بقيمة 616.5 مليون دولار.

2- منتجات بترول – بقيمة 107.1 مليون دولار.

3- فحم بأنواعه – بقيمة 36.047 مليون دولار.

4- قطن خام – بقيمة 58.7 مليون دولار.

5- بصل طازج – بقيمة 38.2 مليون دولار.

 

 

6- بطاطس – بقيمة 170.4 مليون دولار.

7- برتقال طازج – بقيمة 490.6 مليون دولار.

8- فول سودانى –  بقيمة 29.7 مليون دولار.

9- طماطم طازجة – بقيمة 13.8 مليون دولار.

10- خضروات بقولية – بقيمة 18.6 مليون دولار.

 

 

11- بقول جافة – بقيمة 37.4 مليون دولار.

12- ليمون حامض – بقيمة 12.2 مليون دولار.

13- فواكه طازجة – بقيمة 117.1 مليون دولار.

14- بهارات – بقيمة 43 ألف دولار.

15- بذور زيتية وعلفية – بقيمة 9.2 مليون دولار.

 

16- نباتات وجذور للعطور والطب – بقيمة 33.9 مليون دولار.

17- كتان خام ومشتقاته – بقيمة 6.2 مليون دولار.

18- رخام – بقيمة 11.5 مليون دولار.

19- رمال – بقيمة 15.3 مليون دولار.

20- غزل القطن – بقيمة 58.8 مليون دولار.

 

 

21- زيوت عطرية – بقيمة 15.6 مليون دولار.

22- كربون – بقيمة 60.4 مليون دولار.

23- زيوت ودهون نباتية وحيوانية – بقيمة 24.1 مليون دولار.

24- جلود البقر مدبوغة – بقيمة 19.5 مليون دولار.

25- شموع مواد معدنية – بقيمة 25.9 مليون دولار.

 

26- صودا كاوية – بقيمة 27.2 مليون دولار.

27- لدائن "بلاستيك" – بقيمة 277.1 مليون دولار.

28- حديد سيلكون – بقيمة 1.3 مليون دولار.

29- مولاس – بقيمة 3.4 مليون دولار.

30- بروبان مسيل – بقيمة 54.2 مليون دولار.

 

Capture
جانب من بيانات جهاز الإحصاء

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 353.7 مليار جنيه إيرادات للدولة خلال 7 أشهر.. 82.5% منها ضرائب

"الإحصاء" يصدر دراسة عن الزيوت النباتية فى مصر .. صناعتها وتطور إنتاجها

صادرات مصر

الصادرات المصرية

اخبار الاقتصاد المصرى

التجارة الخارجية

الإحصاء

الصادرات




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة