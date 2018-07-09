تعرف على 30 سلعة صدرتها مصر بإجمالى 9.7 مليار دولار

كتبت- هبة حسام

ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى، مقارنة بمثيلتها من العام الماضى، حيث بلغت فى الفترة من يناير – إبريل 2018 ما تجاوزت قيمته 9.7 مليار دولار، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أصدرها الجهاز اليوم، ننشر أهم السلع المصدرة خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018، بالأسم والقيمة، والتى بلغ عددها نحو 30 سلعة.

1- بترول خام – بقيمة 616.5 مليون دولار.

2- منتجات بترول – بقيمة 107.1 مليون دولار.

3- فحم بأنواعه – بقيمة 36.047 مليون دولار.

4- قطن خام – بقيمة 58.7 مليون دولار.

5- بصل طازج – بقيمة 38.2 مليون دولار.

6- بطاطس – بقيمة 170.4 مليون دولار.

7- برتقال طازج – بقيمة 490.6 مليون دولار.

8- فول سودانى – بقيمة 29.7 مليون دولار.

9- طماطم طازجة – بقيمة 13.8 مليون دولار.

10- خضروات بقولية – بقيمة 18.6 مليون دولار.

11- بقول جافة – بقيمة 37.4 مليون دولار.

12- ليمون حامض – بقيمة 12.2 مليون دولار.

13- فواكه طازجة – بقيمة 117.1 مليون دولار.

14- بهارات – بقيمة 43 ألف دولار.

15- بذور زيتية وعلفية – بقيمة 9.2 مليون دولار.

16- نباتات وجذور للعطور والطب – بقيمة 33.9 مليون دولار.

17- كتان خام ومشتقاته – بقيمة 6.2 مليون دولار.

18- رخام – بقيمة 11.5 مليون دولار.

19- رمال – بقيمة 15.3 مليون دولار.

20- غزل القطن – بقيمة 58.8 مليون دولار.

21- زيوت عطرية – بقيمة 15.6 مليون دولار.

22- كربون – بقيمة 60.4 مليون دولار.

23- زيوت ودهون نباتية وحيوانية – بقيمة 24.1 مليون دولار.

24- جلود البقر مدبوغة – بقيمة 19.5 مليون دولار.

25- شموع مواد معدنية – بقيمة 25.9 مليون دولار.

26- صودا كاوية – بقيمة 27.2 مليون دولار.

27- لدائن "بلاستيك" – بقيمة 277.1 مليون دولار.

28- حديد سيلكون – بقيمة 1.3 مليون دولار.

29- مولاس – بقيمة 3.4 مليون دولار.

30- بروبان مسيل – بقيمة 54.2 مليون دولار.