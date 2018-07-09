تعرف على 3 أدلة ثبوت تستند إليها النيابة فى اتهام رئيس شركة مياه الجيزة بالرشوة

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بالرشوة، واتهام مقاول بدفع رشوة مالية؛ لإرساء الأول للثانى أعمال بالأمر المباشر بدون مناقصات وحصوله على سيارة على سبيل الرشوة.

وتستند النيابة خلال تحقيقاتها إلى عدة أدلة ثبوت يرصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى:

التسجيلات

تستند النيابة خلال تحقيقاتها فى قضية رشوة رئيس شركة المياه؛ إلى التسجيلات الصوتية التى تثبت وقائع الرشوة، وتنتظر تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون حول فحص تلك التسجيلات ومضاهاتها ببصمة صوت المتهمين فى القضية.

التحريات

كما تستند النيابة العامة فى تحقيقاته إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتى أكدت حصول المتهم الأول على رشوة من المتهم الثانى عبارة عن سيارة ملاكى نظير إرساء أعمال لمقاول بدون مناقصات.

الأقوال

استدعت النيابة العامة عدد من المسئولين لسماع أقوالهم حول الواقعة، ومناقشتهم حول صلاحيات المتهم؛ للوقوف حول ما إذا كانت من صلاحياته إرساء الأعمال للمقاولين من عدمه، فضلًا عن أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات.