video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 05:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على 3 أدلة ثبوت تستند إليها النيابة فى اتهام رئيس شركة مياه الجيزة بالرشوة

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:00 ص
تعرف على 3 أدلة ثبوت تستند إليها النيابة فى اتهام رئيس شركة مياه الجيزة بالرشوة رشوة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة اتهام رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة بالرشوة، واتهام مقاول بدفع رشوة مالية؛ لإرساء الأول للثانى أعمال بالأمر المباشر بدون مناقصات وحصوله على سيارة على سبيل الرشوة.

وتستند النيابة خلال تحقيقاتها إلى عدة أدلة ثبوت يرصدها "اليوم السابع" فى التقرير التالى:

التسجيلات 

تستند النيابة خلال تحقيقاتها فى قضية رشوة رئيس شركة المياه؛ إلى التسجيلات الصوتية التى تثبت وقائع الرشوة، وتنتظر تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون حول فحص تلك التسجيلات ومضاهاتها ببصمة صوت المتهمين فى القضية.

التحريات

كما تستند النيابة العامة فى تحقيقاته إلى تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتى أكدت حصول المتهم الأول على رشوة من المتهم الثانى عبارة عن سيارة ملاكى نظير إرساء أعمال لمقاول بدون مناقصات.

الأقوال

استدعت النيابة العامة عدد من المسئولين لسماع أقوالهم حول الواقعة، ومناقشتهم حول صلاحيات المتهم؛ للوقوف حول ما إذا كانت من صلاحياته إرساء الأعمال للمقاولين من عدمه، فضلًا عن أقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس شركة مياه الشرب بالغربية: 90 مليون جنيه مديونيات لشركة الكهرباء

تأجيل نظر تجديد حبس رئيس شركة مياه الجيزة ومقاول لـ7 يوليو

النيابة تطلب تحريات بـ"رشوة رئيس شركة المياه" بالجيزة وتنتظر فحص التسجيلات

اخبار الحوادث

حوادث

رشوة

تسجيلات

بصمة صوتية

الرقابة الإدارية

رئيس شركة مياه الشرب




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة