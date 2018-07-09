تعرف على نظام اختبارات القدرات بكلية التربية الموسيقية × 6 معلومات

وائل ربيعى

تستمر كليات القدرات فى استقبال الطلاب الراغبين فى أداء هذه الامتحانات كشرط للقبول بالكلية إلى جانب مجموع الثانوية العامة، ويرصد "اليوم السابع"، ملامح نظام القدرات بكلية التربية الموسيقية بالزمالك التابعة لجامعة حلوان.

1- يتم القبول بهذه الكلية كرغبة مستقلة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من جميع الشعب العلمية والشعبة الأدبية.

2- لطلاب الشهادات العربية والأجنبية الحق فى التقدم لاختبارات القدرات بالكلية.

3- القبول بالكلية يتم خارج قاعدتى القبول الإقليمى والجغرافى ومتاح أمام جميع الطلاب.

4- يتم ترشيح الطلاب للكلية بأسبقية المجموع الكلى لدرجات الطالب وترتيب رغباته بعد اجتياز الطلاب لهذا الاختبار بنجاح على أن تتضمن المسمى الخاص بهذه الكلية عند التقدم عن طريق الانترنت.

5- تقتصر هذه الاختبارات على كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان فقط ولايؤهل اجتياز هذه الاختبارات القبول بكليات التربية النوعية (شعبة التربية الموسيقية) وكلية التربية (شعبة التربية الموسيقية) بالاسماعيلية جامعة قناة السويس.

6- يجرى الاختبار بمقر كلية التربية الموسيقية 27 شارع إسماعيل محمد الزمالك – القاهرة.