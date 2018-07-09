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تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة أثناء تغيير محل الإقامة × 8 نقاط

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:23 ص
تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة أثناء تغيير محل الإقامة × 8 نقاط رخصة قيادة - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد
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توجد العديد من الأوراق والإجراءات التى يجب على سائقى السيارات القيام بها فى حالة تغيير محل الإقامة فى رخصة القيادة والتسيير، لعدم المساءلة القانونية للمواطنين، ولكى تكون الإجراءات صحيحة يجب اتباع تلك الخطوات:

ـ يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير.

ـ تقديم سند لقسم المرور المختص لإثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة

ـ إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد

ـ تقديم مستند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة

ـ تقديم أوراق تثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور، وهذه اللائحة صادرة من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيد به المركبة أصلا وشهادة الوفاء بالغرامات.

ـ تقديم ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقًا للقانون الخاص بذلك

ـ يقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة

ـ تحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به.

 


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