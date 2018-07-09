تراجع حاد فى صادرات شركة الدلتا للصلب العام المالى 2017-2018

كتب عبد الحليم سالم

شهدت شركة الدلتا للصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تراجعا حاد فى صادرتها العام المالى 2017-2018 مقارنة بالعام المالى 2016-2017، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول مسار النمو الاقتصادى للشركة، وعدم تناسب صادراتها مع حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فيها من قبل الشركة القابضة المعدنية.

وبحسب الموازنة التخطيطية حققت الشركة صادرات بلغت فقط 479 ألف جنيه العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، مقابل صادرات بلغت 11 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، وهى أرقام هزيلة لا تتناسب مع حجم الشركة.

وتسعى شركة الدلتا للصلب إلى تحقيق 1.3 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المالى 2018-2019، مقابل إيرادات فعلية بلغت نحو 242.1 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، فيما حققت نحو 605.7 مليون جنيه إيرادات العام المالى 2017-2018.

وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، فإنها تستهدف أيضا تحقيق صادرات تصل إلى 27.5 مليون جنيه العام المالى المقبل.