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تجديد حبس 4من أولتراس أهلاوى15 يوما بأحداث شغب مباراة مونانا الجابونى

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:48 ص
تجديد حبس 4من أولتراس أهلاوى15 يوما بأحداث شغب مباراة مونانا الجابونى أولتراس أهلاوى - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

 

 

 


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