video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 12:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل قتل سائق تاكسى لسرقته بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:18 ص
تجديد حبس عاطل قتل سائق تاكسى لسرقته بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية المتهم والمضبوطات
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل فى بداية العقد الثانى من العمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل سائق تاكى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد مقاومته أثناء محاولة سرقته.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل سائق تاكسى بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وأنتقل اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة الجنوب، وضباط قسم ثانى العاشر برئاسة النقيب محمد عبد الغفار، رئيس المباحث، برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، وتبين العثور على جثة" محمود عبد العاطى محمد" 30 سنة، سائق تاكسى مقيم العاشر من رمضان، مصابا بالخرطوش بالصدر.

 

وكشفت التحقيقات، أثناء قيام" سعيد أ س " 21 سنة عاطل ومقيم الحسينية الشرقية، بالحضور إلى مدينة العاشر من رمضان، للبحث عن فرصة عمل، وظل يبحث طوال اليوم، وكان معه فرد خرطوش أحضره معاه من الحسينية، وبعد البحث استقل تاكسى، وأستغل بعد سائق التاكسى عن المنطقة السكانية، وحاول تثبيته لسرقته، وعندما قاومه قام بقتله ولاذا بالفرار، وتمكن رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من ضبطه بعد 4 ساعات من الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى يتزعمه سورى الجنسية تخصص فى سرقة مساكن العاشر من رمضان

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

العاشر من رمضان

اخبار الجريمة

سائق تاكسي




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة