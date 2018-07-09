تجديد حبس عاطل قتل سائق تاكسى لسرقته بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل فى بداية العقد الثانى من العمر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل سائق تاكى بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بعد مقاومته أثناء محاولة سرقته.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمقتل سائق تاكسى بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وأنتقل اللواء منصور لاشين، مساعد المدير لفرقة الجنوب، وضباط قسم ثانى العاشر برئاسة النقيب محمد عبد الغفار، رئيس المباحث، برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر، وتبين العثور على جثة" محمود عبد العاطى محمد" 30 سنة، سائق تاكسى مقيم العاشر من رمضان، مصابا بالخرطوش بالصدر.

وكشفت التحقيقات، أثناء قيام" سعيد أ س " 21 سنة عاطل ومقيم الحسينية الشرقية، بالحضور إلى مدينة العاشر من رمضان، للبحث عن فرصة عمل، وظل يبحث طوال اليوم، وكان معه فرد خرطوش أحضره معاه من الحسينية، وبعد البحث استقل تاكسى، وأستغل بعد سائق التاكسى عن المنطقة السكانية، وحاول تثبيته لسرقته، وعندما قاومه قام بقتله ولاذا بالفرار، وتمكن رئيس مباحث قسم ثانى العاشر من ضبطه بعد 4 ساعات من الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.