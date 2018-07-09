تجديد حبس المتهم بقتل مسن بسبب 13 ألف جنيه بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مشتول السوق بالشرقية، اليوم، تجديد حبس تاجر مواشي، قتل مسنا بسبب 13 ألف جنيه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة مجهولة الهوية، لشخص في العقد الرابع من العمر، بمياه ترعة قرية المنير، وبه إصابات ظاهرية وإصابات بالرأس، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي العام، وبالعرض علي النيابة العامة قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تمكن ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة النقيب محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، برئاسة العميد عمرو رؤوف، من كشف موض الواقعة، بعد ساعات من العثور علي الجثة، وتبين أنها لمسن يدعي" كامل ع أ" 81 سنة مقيم بندر مشتول، مصابا بإصابات بالغة بالرأس أودت بحياته، وبتتع خط سيره، تبين قيام" عادل ال ع" 58 سنة مقيم الصحافة دائرة المركز، باستدراجه وقتله والتخلص من جثته لخلافات مالية بينهما 13 ألف جنيه، حيث إن المتهم كان مدانا للمجني عليه بمبلغ 13 ألف جنيه، وقرر التخلص منه كى لا يطالبه بتسديد المبلغ، وتم ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1370 إداري مركز مشتول السوق.