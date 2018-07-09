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تجديد حبس أمينى شرطة لاتهامهما بالإهمال غافلهما متهم وأتلف حرز

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:15 م
تجديد حبس أمينى شرطة لاتهامهما بالإهمال غافلهما متهم وأتلف حرز محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس أمينى شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإهمال الجسيم، بعد قيام متهم فى قضية مخدرات، بمغافلتهما وخطف الحرز الخاص به وإتلافه أثناء عرضه على النيابة.
 
فيما تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، تحقيقاتها مع أمينى شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر، لاتهامهما بالإهمال الجسيم، بعد قيام متهم فى قضية مخدرات بمغافلتهما وخطف الحرز الخاص به وإتلافه أثناء عرضه على النيابة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن كاميرات المراقبة كشفت قيام المتهم بمغافلة أمينى الشرطة، وخطف الحرز الخاص به من حقيبتهم وأتلفه، إلا أن النيابة وجهت لهما تهمة الإهمال الجسيم فى عملهما.
 
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات إتلاف أوراق رسمية، واختلاس حرز خاص بموظفين عموم، وتم حبسه من قبل نيابة منشاة ناصر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى قضية حيازته للمخدرات.
 
وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة هروب متهم بحيازة مواد مخدرة للهيروين، أثناء مغافتله للحرس خلال عرضه على النيابة بمنشأة ناصر، وقيامه بخطف الحرز الخاص بالمخدرات المضبوطة معه، واتلافه، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة لتولى التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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