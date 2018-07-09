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تجارة حلوان تمنح الباحث محمود أبو حمدة الدكتوراه عن الفلسفة فى المحاسبة

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:31 ص
تجارة حلوان تمنح الباحث محمود أبو حمدة الدكتوراه عن الفلسفة فى المحاسبة جانب من مناقشة الرسالة
كتب محمود راغب
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منحت كلية التجارة بجامعة حلوان درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى المحاسبة للباحث محمود أبو حمدة، وذلك عن بحثه المعنون بـ"إطار مقترح لتطوير النظام المحاسبى الحكومى لاستيعاب المحاسبة عن الضمانات المالية الحكومية".
 
 واستهدفت الدراسة تقديم إطار مقترح لتفعيل أفضل الممارسات المحاسبية المتفق عليها دوليا لتحقيق الشفافية فى الموازنة العامة للدولة ولتصميم نظام محاسبى يسمح بعرض المقارنة تحقق الإفصاح عن الالتزامات المحتملة وتبقى بجوده التقرير المالى الحكومى.
 
وتكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة د. محمد ريحان ود. محمد عبد العزيز خليفة ود. عمر سالمان و.د يونس حسن عقل وكيل كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.
 
ويشغل أبو حمدة حاليا وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات.
 
 
 

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