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تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:32 م
تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة هيئة الرقابة الادارية - أرشيفية
كتب حازم عادل
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كما انفرد موقع اليوم السابع قبل قليل، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنها من القبض على رئيس مصلحة الجمارك  متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.
 
وحصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها ، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .
 
كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. 

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