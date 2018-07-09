"بيتا": نرفض قرار الاحتلال الإسرائيلى بوقف الاستيراد والتصدير مع غزة

رويترز

أعلن اتحاد شركات أنظمة المعلومات والاتصالات الفلسطينية "بيتا "، عن رفضه لقرار الاحتلال الإسرائيلى بوقف الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم التجارى.



وذكر الاتحاد، فى بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يعتبر "استمرارا لمسلسل الحصار الخانق على قطاع غزة"، داعيا المؤسسات الدولية والأمم المتحدة "للضغط على الجانب الإسرائيلى للتراجع عن هذا القرار الظالم الذى يضيف إلى مسلسل الحصار مزيدا من المعاناة والظلم".

وأضاف أن "القرار سيزيد بشكل كبير سرعة التدهور الاقتصادى وتفاقم مشكلة البطالة وزيادة مستويات الفقر"، داعيا المجلس التنسيقى وجميع مؤسسات القطاع الخاص إلى اجتماع عاجل لتدارس تداعيات هذا القرار وآلية التعامل معه.



ويمثل اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) أكثر من 150 شركة عاملة فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتى تعد من أهم الشركات الناشئة والوليدة فى فلسطين.



وتأسس بيتا فى رام الله عام 1999 على يد مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين، والذين تشاركوا الرؤية فى إنشاء منظمة غير ربحية لتعنى بمصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينى، ولإبراز الأثر المجتمعى الإيجابى الذى حققه هذا القطاع. ومنذ ذلك الحين، أصبح بيتا القوة الدافعة فى تعزيز مصالح ودور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومصدر المعلومات الرئيسى عن هذا القطاع فى فلسطين.