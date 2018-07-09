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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:18 م
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بعد انقطاع 18 عاما.. إثيوبيا تستأنف رحلاتها الجوية لإريتريا الأسبوع المقبل

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:47 م
بعد انقطاع 18 عاما.. إثيوبيا تستأنف رحلاتها الجوية لإريتريا الأسبوع المقبل طائرة إثيوبية - صورة أرشيفية
كتب محسن البديوى
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بعد انقطاع دام لـ 18 عاما، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية استئناف رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإريترية أسمرة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وأعلنت إريتريا وإثيوبيا رسميا "نهاية الحرب" بينهما، صباح اليوم، واستقلت إريتريا عن إثيوبيا فى عام 1993 بعد حرب استمرت 3 عقود، لكن الصراع اندلع مجددا بينهما فى عام 1998 حول بلدة بادمى الواقعة على حدودهما المتنازع عليها، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين، إلا أن لأسمرة وفدا دائما فى أديس أبابا يمثلها فى الاتحاد الأفريقى، الذى يقع مقره بالعاصمة الإثيوبية.


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