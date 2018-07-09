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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:34 م
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بدء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لمتابعة بعض مشروعات القوانين

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:36 م
بدء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لمتابعة بعض مشروعات القوانين مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء،  لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين التي تعمل عليها الحكومة. 
 
 
وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية، وافقت في اجتماع سابق لها على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان  بميناء الإسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة  " تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة"، وزيادة المساحات المخصصة لذلك. 
 
 
 
 
 
 

 


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مصطفي مدبولي

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