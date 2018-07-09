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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:21 ص
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بدء أعمال المراجعة والرصد لأوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:00 ص
بدء أعمال المراجعة والرصد لأوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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تبدأ اليوم الإثنين أعمال المراجعة والرصد لأوراق إجابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح أمس الأحد، وذلك بحسب ما صرح به الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أمس الأحد اختتمت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية، وأن اليوم تبدأ أعمال المراجعة والرصد تمهيدا لإعلان النتيجة المتوقع أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل.
 
وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ما تحقق من نجاح غير مسبوق، وخروج الامتحانات بهذا الشكل الحضارى الذى أعترف به الجميع، وعدم وجود غش أو تسريب نهائيًا، جاء نتيجة تضافر الجهود المبذولة من كل القائمين على الامتحانات وإخلاصهم فى أعمالهم، وتحملهم الأمانة بكل صدق والذى سيكون له بالغ الأثر فى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب. 

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الازهر الشريف

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