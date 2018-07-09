باكستان: نقل نواز شريف وابنته إلى السجن المركزى فور عودتهما من الخارج

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كشفت مصادر فى اسلام آباد النقاب الليلة عن أن رئيس الوزراء السابق نواز شريف وابنته مريم سوف ينقلان مباشرة الى السجن المركزى فى روالبندى فور وصولهما من لندن الى لاهور والمتوقع يوم الجمعة القادم للطعن فى الحكم الصادر ضدهما بالسجن والغرامة فى اطار اتهامات بالفساد.

وذكرت قناة " جيو" الباكستانية ، فى نشرتها باللغة الانجليزية ، أن مروحية خاصة سوف تقوم بنقل نواز شريف وابنته الى السجن المركزى ، حيث من المتوقع تنظيم مسيرة حاشدة من جانب أنصاره يوم الوصول من شأنها أن تؤدى الى عرقلة المرور فى لاهور.



وكانت احدى المحاكم الباكستانية قد أصدرت خلال الأسبوع الماضى حكما بسجن نواز شريف 11 عاما والزامه بدفع غرامة تعادل نحو 8 ملايين جنيه استرلينى ، فيما حكمت على ابنته مريم بالسجن 8 أعوام وغرامة توازى مليونى جنيه استرلينى مع الحكم على زوجها محمد سافدار بالسجن لمدة عام فى اطار الاتهامات المواجهة الى الثلاثة بارتكاب جرائم فساد.



وكان أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن نواز شريف وابنته وزوجها قد أعلن مؤخرا أن فرصة تخفيف الأحكام الصادر ضدهم مقيدة بعودتهم الى باكستان فى غضون 10 أيام من الحكم.