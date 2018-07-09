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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:16 م
خالد صلاح
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بابا الفاتيكان يدعم جهود إنقاذ المتضررين من فيضانات اليابان

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:50 م
بابا الفاتيكان يدعم جهود إنقاذ المتضررين من فيضانات اليابان بابا الفاتيكان
الفاتيكان (أ ش أ)
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أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان عن دعمه جهود السلطات المدنية التي تشارك في عمليات البحث والإنقاذ للمتضررين من الفيضانات في اليابان.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس بعث برسالة تعزية إلى سلطات الكنيسة الكاثوليكية أعرب فيها عن عميق حزنه إزاء أنباء سقوط قتلى جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وعبر البابا فرنسيس، في رسالته، عن تضامنه مع جميع المتضررين جراء الفيضانات، كما قدم دعمه إلى طواقم الإنقاذ.

تجدر الإشارة إلى أن 100 شخص على الأقل لقوا مصرعهم وفقدان 80 آخرين بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات أرضية اجتاحت جنوب اليابان.

 


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بابا الفاتيكان

اليابان

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فيضانات اليابان

امطار غزيره باليابان




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