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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:09 م
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انفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى بالعراق

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:32 ص
انفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى بالعراق الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة فى قرية أم الحنطة شمال شرق المحافظة، ما أسفر عن إصابة مدنى بجروح.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ أن "عبوة ناسفة كانت موضوعه فى أطراف قرية أم الحنطة شمالى ناحية جلولاء 70كم شمال ب‍عقوبة انفجرت صباح اليوم ما أسفر عن اصابة مدنى بجروح متوسطة"، مضيفا أن الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادث.

يأتى هذا فى وقت أعلن فيه رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية على الداينى اليوم الاثنين، وصول رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى إلى بعقوبة لبحث ملفى الأمن والخدمات فى ديالى.

وتواجه ديالى تحديات أمنية وخدمية مؤخرا فى ظل مطالبات بالاسراع فى عملية إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابى.

فى سياق متصل،أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة كركوك /اليوم الاثنين/ بمقتل عنصر من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر، فى تصريح اليوم أن "عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة الاتحادية قرب قاعدة البكارة على طريق قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك، ما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة اثنين".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل القتيل إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين للمستشفى للعلاج".

يذكر أن محافظة كركوك الواقعة شمال بغداد، تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف وتفجيرات تستهدف مدنيين وأجهزة أمنية ما يسفر عن سقوط ضحايا.

 

 


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