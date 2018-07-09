انطلاق مؤتمر إعداد المخطط العام للموانئ البحرية بحضور 4 وزراء

كتب رضا حبيشى _ تصوير كريم عبد العزيز

انطلق منذ قليل، المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإعداد المخطط العام للموانئ البحرية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاسثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية خلال كلمته بالمؤتمر، أن المخطط العام الجديد الذى سيتم إعداده يعتمد على تحديد التحديات التى تواجه الموانئ بما يجعل النقل البحرى قاطرة التنمبة فى الاقتصاد المصرى بما يحقق التنمية.