اليوم.. ورشة عمل لإعداد مخطط عام للموانئ بحضور عرفات وسحر نصر ومميش

كتب رضا حبيشى

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل اليوم ورشة عمل متخصصة لمناقشة متطلبات واحتياجات دراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية حتى 2030، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولى والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية.

ويأتى ذلك على خلفية توقيع وزير النقل ورئيس الأكاديمية العربية عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، حيث يهدف المخطط الشامل للموانئ المصرية إلى الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الإستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار.

ويركز المخطط الشامل على 4 مهام رئيسية للدراسة وهي:

تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها.