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الإثنين، 09 يوليه 2018 08:45 ص
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اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:00 ص
اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد،
كتب إيهاب المهندس
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تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

تضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.

 


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