اليوم.. مجالس الأحوال الشخصية الكنسية الجديدة تبدأ فحص ملفات طلاق الأقباط

سارة علام

تبدأ المجالس الأكليريكية المختصة بالأحوال الشخصية القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، أولى اجتماعاتها بالتشكيل الجديد، وذلك للنظر في ملفات متضررى الأحوال الشخصية بعدما أعاد قداسة البابا تواضروس الثانى تشكيل تلك المجالس، حيث تعمل على الفصل فى قضايا الطلاق ومنح تصاريح الزواج الثانى.

من جانبه، قال الأنبا مرقس أسقف شبرا ورئيس المجلس الأكليريكى فى الوجه البحرى، أن البابا تواضروس أوصى رؤساء المجالس الاكليريكية الجدد بمقولة "كونوا آباء وليس قضاة"، مؤكدًا أن الأب ينظر فى القضية الموضوعة أمامه بروح المحبة والحكمة والرحمة دون الإخلال بقوانين الكنيسة وشرائع الكتاب المقدس.

وأكد الأنبا مرقس لـ"اليوم السابع"، إن الإثنين المقبل يشهد تسليم وتسلم العمل بين الآباء المنتهية ولايتهم أو خدمتهم وبين الآباء المكلفين الجدد على أن يتم ذلك كل ثلاث سنوات وفقا للقانون الذى وضعته الكنيسة وتوافق عليه المجمع المقدس.

كان الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، قد تخلى عن منصبه كرئيس للمجلس الأكليريكى بالقاهرة، لصالح الأنبا ماركوس أسقف حدائق القبة، وفقا للتشكيل الجديد، فى الإسكندرية تم اختيار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيسا للمجلس الإقليمى للإسكندرية والوجة البحرى بديلا للأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، وتم تعيين الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن، رئيسا للمجلس الإقليمى للوجه القبلى، بديلا للأنبا باخوم، أسقف سوهاج، واختيار الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم رئيسا للمجلس الإقليمى بأستراليا وآسيا بديلا للأنبا بولا أسقف طنطا، واختيار الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا رئيسا للمجلس الإقليمى بأمريكا بديلا للأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس.