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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:51 م
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اليوان الصينى ينتعش واليورو يصعد لأعلى مستوى فى نحو 4 أسابيع

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:09 م
اليوان الصينى ينتعش واليورو يصعد لأعلى مستوى فى نحو 4 أسابيع اليوان الصينى
(رويترز)
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انتعش اليوان الصينى وارتفع اليورو لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد نشر بيانات مواتية عن الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضى وفى ظل دلائل على أن التوترات التجارية لم تضعف الزخم الاقتصادى حتى الآن.

ويبدو أن المستثمرين يتجاهلون حتى الآن النزاع التجارى المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ويؤثرون التركيز على البيانات الاقتصادية المواتية. وتظهر الأرقام ارتفاعا قويا فى الصادرات الألمانية وهو ما عزز المعنويات أيضا.

وصمد الجنيه الإسترلينى فى وجه استقالة الوزير المعنى بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بسبب معارضة خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماى التى جرى الاتفاق عليها حديثا بخصوص مرحلة ما بعد الانسحاب من الاتحاد.

وارتفع الإسترلينى إلى 1.3328 دولار مع تركز المتعاملين على تزايد احتمالات "الخروج السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي" الذى يحتفظ فيه الطرفان بعلاقات تجارية وثيقة.

وزاد اليوان نصفا بالمئة فى الأسواق الخارجية إلى 6.6292 يوان للدولار ليواصل ابتعاده عن المستويات المتدنية التى سجلها فى يونيو حين تكبد أكبر خسارة شهرية على الإطلاق.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1779 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 يونيو حزيران، مع تكبد العملة الأمريكية خسائر واسعة النطاق.

وتراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 93.899.

وخسر الدولار نحو 0.5 بالمئة يوم الجمعة مسجلا 93.921، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يونيو ، بعدما جاءت بيانات الأجور الأمريكية التى تحظى بمتابعة وثيقة مخيبة لتوقعات السوق.

وأظهرت البيانات أن متوسط دخل الساعة بالولايات المتحدة زاد خمسة سنتات أو 0.2 بالمئة فى يونيو ، بعدما ارتفع 0.3 بالمئة فى مايو أيار. ويشير ذلك إلى ضغوط تضخمية متوسطة قلصت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) أسعار الفائدة أربع مرات فى 2018.

وأشارت بيانات يوم الجمعة أيضا إلى أن الوظائف فى القطاعات غير الزراعية ارتفعت بوتيرة أكبر من المتوقع بلغت 213 ألف وظيفة فى يونيو .

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية ليستقر عند 110.49 ين بعدما نزل 0.2 بالمئة يوم الجمعة.

وزاد الدولار الاسترالي، الذى يعتبر مؤشرا على أى تباطؤ مرتبط بالصين نظرا لاعتماد استراليا على الطلب الصينى على صادراتها، بنسبة نصف بالمئة أمام نظيره الأمريكى ليصل إلى 0.7463 دولار أمريكى.


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