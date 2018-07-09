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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:21 م
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اليمن يشارك فى الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجى العربى الصينى

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:43 م
اليمن يشارك فى الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجى العربى الصينى الرئيس عبد ربه
إيمان حنا
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شارك اليمن فى الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجى العربى الصينى، والتى عقدت اليوم لمناقشة القضايا السياسية التى تهم الجانب العربى والصينى بغرض تنسيق وتكامل المواقف المشتركة.

كما ركزت المناقشات على القضايا الساخنة في المنطقة العربية ومنها القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية والأوضاع فى كل من سوريا وليبيا، والتدخلات الايرانية ومكافحة الإرهاب والتطرف، وأبدى الجانبان العربي والصينى مستوى عالٍ من التوافق فى المواقف والتنسيق والتكامل.

وأكد الجانبان العربى والصينى، على وقوفهم الى جانب الحكومة الشرعية فى اليمن ودعم الحل السياسى فى اليمن بناء على المرجعيات التى توافق عليها الشعب اليمني والمجتمع الإقليمى والدولى، ودعم جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام كمسار وحيد لحل الأزمة ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وألقى مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية الدكتور رياض العكبرى، كلمة أكد فيها على التزام الحكومة اليمنية بالحل السياسي لبناء سلام مستدام في اليمن بناء على المرجعيات المتوافق عليها، لافتا إلى تطورات الأوضاع في مدينة الحديدة والساحل الغربى، وأن الحكومة اليمنية والتحالف الداعم للشرعية فى اليمن اضطرا لاتخاذ قرار تحرير مدينة وميناء الحديدة بعد فشل كافة الجهود السلمية لضمان انسحاب المليشيات من المدينة والميناء، ومنع استخدام الميناء كنقطة لدخول الأسلحة الإيرانية الى اليمن، ولحماية ممرات التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر من تهديدات وممارسات المليشيات الحوثية.

وعلى جانب، آخر ناقش وزير الخارجية خالد اليمانى، على هامش الدورة اليوم مع نظيره المصري سامح شكرى، التطورات السياسية والميدانية في اليمن، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب اليمانى فى اللقاء الذي عقد على هامش مشاركتهما في الدورة الثامنة للاجتماع الوزارى لمنتدى التعاون العربي الصيني فى بكين، عن اعتزاز اليمن بالمستوى الذى بلغته العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.

وأشاد بدور مصر فى تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومواقفها الصادقة والثابتة لمؤازرة الحكومة الشرعية والشعب اليمني فى مواجهة التحديات فى الظروف الاستثنائية الحالية التى تمر بها اليمن، منوها بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لليمنيين سواء المقيمين أو الزائرين.

حضر اللقاء سفيرا اليمن ومصر فى بكين محمد المخلافى وأسامة المجذوب.


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