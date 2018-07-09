اليمن يسلم الأمم المتحدة نسخة بقائمة الآثار المفقودة

سلّم وزير الثقافة اليمنى مروان دماج، فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى باليمن نسخة بقائمة الآثار المفقودة التى قامت بإعدادها الوزارة مؤخراً.
واستعرض الوزير خلال لقائه فى عدن منسق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى باليمن أحمد حميشى وخبيرة القانون الدولى للفريق مارى لويس، الوضع الثقافى فى اليمن وما يتعرض له الموروث الثقافى والحضارى من تدمير خاصةً فى مجال الآثار الاكثر تضرراً.
وأوضح الوزير دماج أن عدداً من المواقع والمبانى التاريخية تعرضت للنبش والتدمير من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لافتاً الإنتباه إلى ما تقوم بعض قيادات الحوثيون من نبش للمواقع الأثرية وبيع القطع الأثرية فى المناطق التى تقع تحت سيطرتهم إضافة إلى تعرض المتاحف إلى التدمير الكلى أو الجزى خاصة فى محافظتى أبين وتعز والتى تعرضت فيها المتاحف لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية والمخطوطات.
وأبدى فريق الخبراء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعداده لتقديم الدعم الفنى لوزارة الثقافة من خلال المساعدة فى تدريب فنيين كمتخصصين فى تتبع للقطع والموروث الثقافى اليمنى فى السوق الدولية.
وأشار منسق فريق الخبراء إلى أن ما قام به الفريق من أعمال فى مجال حماية الآثار اليمنية والحفاظ عليها من خلال التخاطب مع منظمة اليونيسكو والطلب منها التعميم لجميع المتاحف العالمية بعدم البيع والشراء والتعامل بالمتاجرة بالقطع والمقتنيات اليمنية.
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