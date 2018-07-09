اليمن يسلم الأمم المتحدة نسخة بقائمة الآثار المفقودة

وكالات

سلّم وزير الثقافة اليمنى مروان دماج، فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى ‏باليمن نسخة بقائمة الآثار المفقودة التى قامت بإعدادها الوزارة مؤخراً.‏

واستعرض الوزير خلال لقائه فى عدن منسق فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعنى ‏باليمن أحمد حميشى وخبيرة القانون الدولى للفريق مارى لويس، الوضع الثقافى فى اليمن وما ‏يتعرض له الموروث الثقافى والحضارى من تدمير خاصةً فى مجال الآثار الاكثر تضرراً.‏

وأوضح الوزير دماج أن عدداً من المواقع والمبانى التاريخية تعرضت للنبش والتدمير من قبل ‏المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، لافتاً الإنتباه إلى ما تقوم بعض قيادات الحوثيون من نبش للمواقع ‏الأثرية وبيع القطع الأثرية فى المناطق التى تقع تحت سيطرتهم إضافة إلى تعرض المتاحف إلى التدمير الكلى أو الجزى خاصة فى محافظتى أبين وتعز والتى تعرضت فيها المتاحف ‏لأضرار جسيمة نتج عنها فقدان الكثير من محتوياتهما من المقتنيات والقطع الأثرية ‏والمخطوطات.‏

وأبدى فريق الخبراء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعداده لتقديم الدعم الفنى لوزارة ‏الثقافة من خلال المساعدة فى تدريب فنيين كمتخصصين فى تتبع للقطع والموروث الثقافى ‏اليمنى فى السوق الدولية.‏

وأشار منسق فريق الخبراء إلى أن ما قام به الفريق من أعمال فى مجال حماية الآثار اليمنية ‏والحفاظ عليها من خلال التخاطب مع منظمة اليونيسكو والطلب منها التعميم لجميع المتاحف ‏العالمية بعدم البيع والشراء والتعامل بالمتاجرة بالقطع والمقتنيات اليمنية.‏