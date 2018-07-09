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الهلال الأحمر الإماراتى يوقع عقد تشغيل أجهزة "غسيل كلى" لمستشفيات بمصر

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:03 ص
الهلال الأحمر الإماراتى يوقع عقد تشغيل أجهزة "غسيل كلى" لمستشفيات بمصر الهلال الأحمر الإماراتى
كتبت سارة الباز
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وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى عقد توريد وتركيب وتشغيل أجهزة "غسيل كلى" لعدد من المستشفيات فى محافظات مصر بالوجه البحرى والقبلى، فى إطار نشاطها الخيرى، تحت رعاية جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورعاية الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان حرم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتى، وقدمت عطايا لمرضى الكلى بحضور بطي خليفة الشامس، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتى بمصر.
 
وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتى على الشحى، الملحق الثقافي والصحي بالإنابة بسفارة الدولة بالقاهرة، ومن الجانب المصرى الدكتور هشام رشاد رئيس شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير.
 
وتم تخصيص أجهزة غسيل الكلى التى تم الاتفاق عليها لصالح مركز غسيل الكلى بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة أسوان، ومركز غسيل الكلى للأطفال بمستشفى الزهراء الجامعى بمحافظة القاهرة، وكذلك تركيب أجهزة غسيل كلى لصالح مستشفى "أجا" المركزى بمحافظة الدقهلية بالمنصورة.
 
وصرح بطى خليفة الشامسى، مدير مكتب الهلال الأحمر الإماراتي بمصر، أن عقد توريد وتركيب وتشغيل أجهزة طبية "غسيل كلى" لعدد من مستشفيات جمهورية مصر العربية، يأتي تعزيزا للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية مصر العربية، والتي أسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستمر على دربها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبى فى منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتى.
 
وأكد "الشامسى" أن هذه الاتفاقية تأتى بمتابعة حثيثة ومباشرة من الدكتور محمد عتيق الفلاحى الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتى، مشيرا إلى أن عقد توريد وتركيب وتشغيل أجهزة غسيل الكلى سوف يسهم في زيادة عدد جلسات غسيل الكلى فى تلك المستشفيات، وتقديم الخدمات الطبية للجميع والتقليل من قائمة انتظار المرضى والتخفيف عنهم، مؤكدا أن هذا النهج الإنسانى من الأهداف الأساسية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى جميع أنحاء العالم.

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أجهزة غسيل كلى

الهلال الأحمر الإماراتى




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