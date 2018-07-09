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الإثنين، 09 يوليه 2018 03:37 م
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النيابة تواجه "طفل الشروق" بالمتهمين بخطفه وتستمع لأقوال أسرته

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:44 م
النيابة تواجه "طفل الشروق" بالمتهمين بخطفه وتستمع لأقوال أسرته طفل الشروق عقب تحريره
كتب أحمد حسنى
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بدأت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، التحقيق فى واقعة خطف طفل الشروق.

 

وتستمع النيابة الآن لأسرة الطفل ومحاولة تعرف الطفل على المتهمين الثمانية، وإجراء المواجهات اللازمة بالأحراز من أسلحة نارية وبيضاء مع التحفظ على مبلغ 100000 دولار الخاصين بالفدية.

 

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية امس من تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

 

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث).


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