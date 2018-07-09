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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله عامل طعنا بسكين فى مشاجرة بالعياط

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:09 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله عامل طعنا بسكين فى مشاجرة بالعياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب لقى مصرعه على يد عامل طعنه بسلاح أبيض فى مشاجرة، بسبب خلافات سابقة بينهم بمركز العياط بجنوب الجيزة، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول وفاته.
 
واستعلمت النيابة العامة عن الحالة الصحية لعم المجنى عليه، والذى أصيب هو الآخر فى ذات الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات، أن المجنى عليه يدعى "على.ع" ويبلغ من العمر 29عامًا، ومقيم بقرية المساندة بالعياط، وأنه أصيب بطعنة نافذة فى البطن أودت بحياته فى الحال، نتيجة مشاجرة بينه وبين المتهم بالقتل.
 
تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى العياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب يدعى " ع. ع " وإصابة عمه، نتيجة اعتداء عامل عليهما خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهم. 
 
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق. 
 
 
 
 

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