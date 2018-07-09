النيابة العامة: لم نحدد سبب سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس حتى الآن

كتبت أمنية الموجي

أكدت النيابة العامة أنها مازالت تباشر تحقيقاتها بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديجول بباريس، والذى وقع فى مايو 2016، وأنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق فى قمرة قيادتها.

وذكرت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، أن ما أثير من تصريحات فى المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق فى قمرة قيادتها، أنه قول لا يستند إلى ثمة أساس؛ لاسيما وأن التحقيقات فى هذا الخصوص مازالت جارية.

وأضاف البيان، أن الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث.