video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النيابة العامة: لم نحدد سبب سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس حتى الآن

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:46 م
النيابة العامة: لم نحدد سبب سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس حتى الآن طائرة مصر للطيران -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
إضافة تعليق
أكدت النيابة العامة أنها مازالت تباشر تحقيقاتها بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديجول بباريس، والذى وقع فى مايو 2016، وأنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق فى قمرة قيادتها.
 
وذكرت النيابة العامة فى بيان لها منذ قليل، أن ما أثير من تصريحات فى المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق فى قمرة قيادتها، أنه قول لا يستند إلى ثمة أساس؛ لاسيما وأن التحقيقات فى هذا الخصوص مازالت جارية.
 
وأضاف البيان، أن الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أنه تم العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة العامة: استمرار التحقيق بحادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من فرنسا

مصر للطيران تسير 102 رحلة من مطار القاهرة لنقل 15 ألف راكب

النيابة العامة

حادث سقوط طائرة مصر للطيران

مطار شارل ديجول بباريس

اخبار المحاكم

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم

سقوط طائرة

أخبار




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اذن فهو عمل ارهابى مسؤل عنه مطار فرنسا وتقصير فى تامين الطياره قبل اقلاعها

😎

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة