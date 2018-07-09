"النقض" تمد أجل الحكم فى طعون المتهمين بقضية "مذبحة كرداسة" لـ 24 سبتمبر

كتبت- هدى أبو بكر

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، مد أجل النطق بالحكم فى طعن 135 متهما بقضية مذبحة كرداسة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات لجلسة 24 سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد أصدرت حكمها فى يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا "مذبحة كرداسة"، بالسجن المؤبد لـ80 متهمًا، والسجن المشدد 15 عاما لـ34 متهما، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهما، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 متهما بالقضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، خلال شهر أغسطس 2013، فى التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".