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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:53 م
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النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين بـ"خلية السويس" الإرهابية

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:27 م
النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين بـ"خلية السويس" الإرهابية محكمة النقض -أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من 8 متهمين بـ"خلية السويس" الإرهابية، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى بيومى، أصدرت حكمها بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
وسبق أن أصدرت المحكمة، حكمًا غيابيًا على 26 متهمًا فى القضية بالإعدام شنقًا، وجرى إعادة إجراءات محاكمة المتهمين المذكورين عقب القبض عليهم.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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