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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:37 م
خالد صلاح
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المقررة الأممية بميانمار: استمرار سياسة التمييز ضد الروهينجا تعنى عدم عودتهم

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:16 م
المقررة الأممية بميانمار: استمرار سياسة التمييز ضد الروهينجا تعنى عدم عودتهم الروهينجا
أ ش أ
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قالت يانجى لى المقررة الخاصة الاممية المعنية بحالة حقوق الانسان فى ميانمار فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، وزع فى جنيف بعد أن انهت زيارة الى بنجلاديش لمدة عشرة ايام وزارت فيها مخيمات اللاجئين الروهنجيا فى كوكس بازار ، إن السياسات التمييزية المستمرة ضد الروهينجيا فى ميانمار تعنى عدم عودة اللاجئين فى أى وقت قريب .

وأضافت أن فشل الحكومة فى تصحيح القوانين التمييزية ضد الروهينجا جعل من المستحيل على مئات الالاف من اللاجئين العودة الى ديارهم فى أى وقت قريب ، وأشارت المقررة الى انه اتضح الآن أن حكومة ميانمار لم تحرز أى تقدم أو أظهرت أى ارادة حقيقية لتصحيح نظام التمييز فى قوانين البلاد وسياساتها وممارساتها ولجعل ولاية راخين الشمالية آمنة ولهذا لن يعود اللاجئون الروهينجيا الى ميانمار فيى المستقبل القريب .
وتابعت المقررة الخاصة ، أنه يجب أن يكون هناك تحول فى التخطيط على المدى المتوسط والطويل فى كوكس بازار حيث مخيمات اللاجئين الروهينجيا فى بنجلاديش ، مشيرة الى ان اللاجئين الذين تحدثت معهم هناك اعربوا عن خيبة املهم وقلقهم العميق بسبب عدم وجود مشاورات معهم بشأن مصيرهم حتى الآن .
قالت المقررة انه يجب اتاحة الفرصة أمام اللاجئين من الرجال والنساء والأطفال للمشاركة فى جميع مراحل تصميم وتنفيذ عملية الاعادة الى الوطن وفقا لقواعد مفوضية اللاجئين بشأن العودة الطوعية ، وأكدت أن أى عودة لا ارادية وغير استشارية للاجئين تعارض مبادئ القانون الدولى ويجب ألا تحدث .
وأشارت يانجى إلى انه من خلال مناقشاتها مع اللاجئين والعاملين فى المجال الإنسانى فهناك حاجة ماسة الى ثلاثة أمور لضمان مستقبل مجتمع اللاجئين الروهينجيا فى كوكس بازار وهى الوصول إلى التعليم وفرص معيشة ذات معنى وتدريب مهنى للنساء والرجال ، إضافة الى حرية الحركة .
وحثت المقررة حكومة ميانمار على الغاء وتعديل القوانين الإشكالية التى أشارت إليها مرارا والقيام بالعمل الضرورى لضمان ألا يعيش الناس فى ميانمار فى جو من الخوف بينما يمارسون حقوقهم الديمقراطية الأساسية .


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