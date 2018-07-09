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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:10 م
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العراق يواصل عملية الفرز اليدوى الجزئى لأصوات الانتخابات التشريعية

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:52 م
العراق يواصل عملية الفرز اليدوى الجزئى لأصوات الانتخابات التشريعية صورة أرشيفية
أ ف ب
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واصلت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عملية العد والفرز اليدوى لأصوات الانتخابات التشريعية التى شهدها العراق فى 12 مايو الماضى، والتى كانت بدأت قبل أسبوع فى محافظة كركوك شمال العاصمة.

وقال ليث حمزة، المتحدث الرسمى باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المؤلفة من تسعة قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير، إن عملية إعادة الفرز اليدوى فى بغداد "لصناديق الاقتراع للمراكز والمحطات الانتخابية التى وردت بشأنها شكاوى وطعون فى محافظات البصرة وميسان وذى قار والمثنى والقادسية وواسط" فى جنوب البلاد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى 24 يونيو أن عملية إعادة فرز الأصوات ستكون جزئية فى المناطق التى قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.

ولفتت إلى أنها أوعزت بضرورة نقل الصناديق المشكوك بها إلى أماكن مخصصة في بغداد.

وأكد المسؤول في المفوضية في بغداد عماد جميل لفرانس برس أن عمليات العد والفرز في العاصمة ستشمل نحو 500 محطة انتخابية.

 

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