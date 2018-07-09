العراق: السيطرة على حريق بساحة القطارات الخارجة عن الخدمة دون خسائر

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أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، أن الحريق الذى نشب، اليوم الإثنين فى المحطة العالمية بمنطقة العلاوى وسط العاصمة بغداد، نشب بساحة القطارات والشاحنات الخارجة عن الخدمة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر.

وأوضحت الشركة - فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ أن النيران نشبت فى إحدى الساحات التى تحتوى على القطارات والشاحنات (خارج الخدمة) بسبب وجود الحشائش وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل خسائر.