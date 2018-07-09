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الإثنين، 09 يوليه 2018 09:45 م
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العراق: السيطرة على حريق بساحة القطارات الخارجة عن الخدمة دون خسائر

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:25 م
العراق: السيطرة على حريق بساحة القطارات الخارجة عن الخدمة دون خسائر حريق - أرشيفية
أ ش أ
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 أعلنت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، أن الحريق الذى نشب، اليوم الإثنين فى المحطة العالمية بمنطقة العلاوى وسط العاصمة بغداد، نشب بساحة القطارات والشاحنات الخارجة عن الخدمة، وتمت السيطرة عليه دون خسائر.

وأوضحت الشركة - فى بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ أن النيران نشبت فى إحدى الساحات التى تحتوى على القطارات والشاحنات (خارج الخدمة) بسبب وجود الحشائش وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده دون تسجيل خسائر.

 

 


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