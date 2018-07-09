العثور على 53 مهاجرا داخل شاحنة شرق المكسيك

مكسيكو سيتى(أ ش أ)

اكتشفت الشرطة فى المكسيك "شاحنة " تقل ثلاثا وخمسين مهاجرا بينهم نساء وأطفال، من أمريكا الوسطى خاصة من هندوراس .

وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الاثنين، أن دورية للشرطة فى منطقة "فيلاهيرموسا " بولاية تاباس - نوب شرق البلاد اكتشفت هذه الشاحنة.. مشيرا إلى أن السلطات المحلية أحالت هذا الملف إلى "المعهد الوطنى للهجرة " لتحديد الوضع القانونى لهؤلاء المهاجرين.

يذكر أن أكثر من خمسمائة ألف شخص يعبرون بشكل "غير قانونى " الحدود الجنوبية للمكسيك سنويا، فى محاولة للمرورعبرها إلى الولايات المتحدة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة، حيث فر العديد من المهاجرين هربا من أعمال عنف، والفقر فى كل من : جواتيمالا والسلفادور وهندوراس، ولدى عبورهم إلى المكسيك، غالبا ما يتعرض المهاجرون للمخاطر من قبل "عصابات " ومهربى البشر.