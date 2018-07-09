العثور على جثة طفل طافية على سطح ترعة الإصلاح فى ادكو بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

عثر أهالى قرية الإصلاح التابعة لمركز ادكو بمحافظة البحيرة، على جثة طفل طافية على سطح مياه ترعة القرية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة إدكو، من الأهالى، بوجود جثة طافية بمياه ترعة قرية الإصلاح بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام الأهالى بانتشال جثة الطفل "أحمد .ط.ع" 10 سنوات، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها وفى حالة انتفاخ.

وبسؤال والده "طارق .ع.ا" 39 سنة فلاح، قرر بخروج ابنه المتوفى من المنزل منذ أول أمس الجمعة، وقيامهم بالبحث عنه ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائيا.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إدكو العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم.