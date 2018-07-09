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الصحة تستعين ببيانات "الوطنية للانتخابات" للتوسع فى الكشف عن فيروس سى

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:25 م
الصحة تستعين ببيانات "الوطنية للانتخابات" للتوسع فى الكشف عن فيروس سى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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اجتمعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان، مع المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، والدكتور محمد الوحش المستشار الطبى والعلمى للصندوق، بحضور الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى.

 

ووفقا لبيان لوزارة الصحة اليوم تناول الاجتماع خطة عمل البرنامج القومى للقضاء على فيروس سى، حيث سيستعين البرنامج ببيانات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الناخبين المقيدين لديها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لتنفيذ المستهدف من الخطة بإجراء مسح طبى شامل لـ45 مليون مواطن، وعلاج من يثبت إصابته بالمرض دون تحميل المريض أى تكاليف.

 

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن خطة القضاء على فيروس سى تتضمن التعاون مع صندوق تحيا مصر، حيث سيستعين الصندوق بخبراء أجانب من هيئات علمية لتوثيق شفاء الحالات التى تلقت العلاج، تحت مظلة المشروع الرئاسى المنفذ من خلال وزارة الصحة والسكان، موضحا أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بتوفير كواشف اختبارات الفيروس والأدوية، على أن تقدم الخدمة من خلال مراكز الكبد والمستشفيات والقوافل التابعة للوزارة.

 

وأضافت وزارة الصحة، أن المشروع القومى للقضاء على فيروس سى والذى يتضمن فحص 45 مليون مواطن، يعد أكبر مسح صحى فى العالم، لافتًا إلى أن الدولة ستسعى لتوثيق هذه التجربة المصرية الرائدة والغير مسبوقة عالميًا.


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الصحة

الفيروسات الكبدية

فيرس سى

القومية للإنتخابات




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