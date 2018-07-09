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الإثنين، 09 يوليه 2018 12:08 م
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السيطرة على حريق شب فى مزرعة زيتون بالفيوم دون إصابات

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:46 ص
السيطرة على حريق شب فى مزرعة زيتون بالفيوم دون إصابات حريق - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بقطعة أرض زراعية منزرعة بالزيتون بطريق القاهرة / أسيوط الغربى ولم يسفر الحريق عن وفيات أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا من مركز شرطة طامية بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بفطعة أرض زراعية علي طريق القاهرة / أسيوط الغربي بعد مفارق جرزا بحوالي 3 كيلو.

بانتقال ضباط الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق، وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات، وبالفحص تبين نشوب الحريق بقطعة أرض مساحتها 2 فدان منزرعة بأشجار الزيتون ملك المواطن أيمن ج أ 35 سنة فلاح ومقيم بقرية منشأة الجمال بدائرة وامتداد لقطعة أرض زراعية مساحتها 3 فدان منزرعة أشجار زيتون ملك محمد ر ع 33 سنة فلاح، نتج عن الحريق احتراق 5 قيراط من مساحة الأرض الأولى و3 قيراط من قطعة الأرض الثانية.

بسؤال مالكى قطعتى الأرض لم يتهما أحد بالتسبب في الحريق، ورجحا أن يكون أحد قام بإلقاء عقب سيجارة مشتعل بالحشائش الجافة دون قصد وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3540 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

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