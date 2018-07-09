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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:19 م
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السيطرة على حريق بزراعات وحشائش على شريط السكة الحديد بأسوان

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:19 م
السيطرة على حريق بزراعات وحشائش على شريط السكة الحديد بأسوان السيطرة على حريق -أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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سيطرت الحماية المدنية على حريق محدود شب فى زراعات وحشائش على شريط السكة الحديد بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، بعد أن تعطلت حركة القطارات مؤقتا ثم استأنفت مرة أخرى بعد مرور 30 دقيقة تقريباً.

وتلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد ضياء الدين صبحى، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق فى مساحة من الزراعات والحشائش الموجودة بالقرب من السكة الحديد أمام قرية بلانة بمركز نصر النوبة، مما تسبب فى توقف حركة القطارات لفترة مؤقتة.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد النيران على شريط السكة الحديد، ثم انتظمت حركة القطارات مرة أخرى بعد السيطرة على الحريق، وتم انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق، واتخاذ باقى الإجراءات القانونية اللازمة.


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