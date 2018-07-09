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السجن المشدد 15 سنة لأب وابنه قتلوا مواطن بمنشية ناصر

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:39 م
السجن المشدد 15 سنة لأب وابنه قتلوا مواطن بمنشية ناصر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، متهمين بقتل مواطن فى دائرة قسم منشئة ناصر بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين  حسن حسين عيسى وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيره، وأمانة سر  ياسر عبد العاطى  وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمد م" وشهرته "محمد الإفريقى" عامل خردة وابنه "شريف"، وشهرته "شريف الإفريقى"، تهمة قتل المجنى عليه "حسين م" مع سبق الإصرار والترصد، بأن أنتظروا  المجنى عليه أسفل مسكنه وما أن ظفروا به حتى تجمعوا عليه،  وأمسكه المتهم الثانى وقام المتهم الأول  بطعنه بسلاح أبيض "مطواة"، والتى أودت بحياته.

 


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