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الإثنين، 09 يوليه 2018 05:19 م
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السجن السجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف متهم بالتربح

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:29 م
السجن السجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف متهم بالتربح محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة موظف بهيئة البريد بالسجن المشدد غيابيا، وذلك لمدة  10 سنوات بتهمة التربح بدون وجه حق، كما الزمته برد مبلغ 84 ألف جنيه وتغريمه نحو 91 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "مصطفى.م"، موظف بريد، تحصل على مبلغ حوالى 85 ألف جنيه، مملوكة لهيئة البريد بدون وجه حق، بأن استغل وظيفته بقسم الحسابات، ودون فى الأوراق أن المبلغ عبارة عن مصروفات لصالح شركات عدة، وهو ما اتضح عكس ذلك من خلال التحقيقات.


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