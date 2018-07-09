الخارجية تطالب المصريين فى ليبيا بالتعامل فقط مع الوفد القنصلى برأس جدير

كتب : أحمد جمعة

طالبت وزارة الخارجية، المواطنين المصريين فى ليبيا بعدم التعامل مع أى شخص يدعى انتمائه للحكومة أو للسفارة المصرية أو أى مكتب أو مدرسة داخل الأراضى الليبية، وأن التعامل فقط يكون مع الوفد القنصلى المتواجد بمعبر رأس جدير مباشرة بدون وسطاء.

يأتى ذلك فى ضوء متابعة القطاع القنصلى بوزارة الخارجية لما يتعرض له بعض المواطنين المصريين فى دولة ليبيا من عمليات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج بمقدرتهم على إنهاء الأعمال القنصلية نظير مبالغ مالية.

وأوضح السفير خالد يسرى رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أنه من الضرورى مراعاة المواطنين لذلك حتى لا يقعوا فريسة لضعاف النفوس من المزورين، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن إصدار وثائق السفر للمواطنين تتم بالمعبر من خلال الوفد القنصلى المصرى بمعبر رأس جدير الحدودى مجاناً وبدون أى نوع من أنواع الرسوم.

وأشار مساعد وزير الخارجية، إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الوفد القنصلى بمعبر رأس جدير على الأرقام التالية:

(0021650247554 – 0021653828934 – 0021655964775 – 0021655974599).