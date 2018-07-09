الجيش اليمنى يسيطر على الطريق المؤدى إلى الوازعية غرب تعز

‎عدن أ ش أ

تمكنت قوات الجيش اليمنى، من السيطرة على الطريق المؤدى إلى مديرية الوازعية غرب تعز عبر منطقة وادى العقمه بعد عملية عسكرية ناجحة، كبدت ميليشيا الحوثى الإنقلابية خسائر بشرية فادحة .

وقال القائد الميدانى فى لواء باب المندب أبو أسامة الصالحى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش الوطنى فى جبهات البرح والوازعية شنوا بدعم وإسناد من قوات التحالف العربى هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات على الطريق وتمكنوا من تحرير المواقع التى كانوا يتمركزون فيها.

وأضاف أن قوات الجيش الوطنى اليمنى تواصل عملية تمشيط المنطقة المحررة ولتأمينها بعد توزيع الألوية التى شاركت فى العملية على المواقع التى تم تحريرها.