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الإثنين، 09 يوليه 2018 11:27 م
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الجيش العراقى: اعتقال ارهابى غربى بغداد

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:04 م
الجيش العراقى: اعتقال ارهابى غربى بغداد الجيش العراقى
أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى للجيش العراقى، اليوم الإثنين، اعتقال إرهابى غربى بغداد.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العميد يحيى رسول - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن مفارز الاستخبارات العسكرية فى لواء 24 الفرقة السادسة ، وفقا لمعلومات استخبارية ، ألقت القبض على أحد الإرهابيين فى منطقة النصر والسلام التابعة لقضاء أبو غريب.

وأضاف أنه تم إعتقال الإرهابى بعد أن تمكن من الفرار من ناحية الكرمة فى الأنبار والإندساس بين المواطنين فى أبو غريب ، وهو من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى ، وشهدت خلال الأشهر القليلة الماضية إنخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة.


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