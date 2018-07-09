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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:57 م
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الجامعة العربية تشيد بدعم مصر لموازنة دولة فلسطين

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:20 م
الجامعة العربية تشيد بدعم مصر لموازنة دولة فلسطين الجامعة العربية - صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر
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عبر الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي، عن شكر الأمانة العامة وإشادتها بالاستجابة الكريمة من جمهورية مصر العربية لقرار الجامعة العربية على مستوى القمة والمستوى الوزارى بدعم موازنة دولة فلسطين، وذلك بموافقة الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية (وزارة المالية) على سداد مستحقات شركة القناة لتوزيع الكهرباء طرف السلطة الوطنية الفلسطينية (شركة كهرباء غزة) حتى أواخر مايو الماضى البالغة ثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى تسديد مستحقات عدد من المراكز الطبية الخاصة بتكاليف علاج المرضى الفلسطينيين بخمسة وعشرون مليون جنيه مصرى، وذلك فى إطار المساهمة المصرية بدعم موازنة السلطة الفلسطينية تنفيذا لقرارات القمة العربية.

وقال أبوعلي في تصريح صحفى له اليوم الاثنين، إن هذا الدعم المصرى يأتى فى إطار الالتزام القومى المصرى بالقضية الفلسطينية وما تبذله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود على كافة الأصعدة وفى كل المجالات لتعزيز الصمود والنضال والوحدة الوطنية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف من الاستقلال.

 


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