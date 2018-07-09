video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 07:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: غدا آخر يوم لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:00 ص
التعليم: غدا آخر يوم لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
تغلق غدًا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقديم للطلاب من خريجى المرحلة الإعدادية بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدرسة بها عدة تخصصات متاحة للطلاب من بينها، "ميكانيكا، وكهرباء، وتبريد وتكييف".
 
وأضافت، أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للطلاب المتوفر بهم مجموعة من الشروط منها: أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى فى العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الطالب الاختبارات التى تُعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون من سكانى المربع السكنى الخاص بالمدرسة، مضيفة أن الطلاب الذين لهم الحق فى التقديم هم من قاطنى مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل وزراة التربية والتعليم بشمال سيناء تتفقد امتحانات الدور الثانى

التربية والتعليم: تحديد أسماء أوائل الثانوية العامة خلال أيام عقب انتهاء التصحيح.. رضا حجازى: زيادة عدد المتفوقين عن 30 طالبا حال تكرار المجاميع.. ومصادر: النتيجة فى المدارس منتصف الأسبوع المقبل

"التربية والتعليم" تنفى تغيير قصة "العربى" و"الإنجليزى" للصف الثانى الثانوى

تعرف على شروط 599 وظيفة تطرحها مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان

التربية والتعليم

تكنولوجيا التطبيقية

اخبار اليوم

اخبار التعليم

اخبار مصر

مصر اليوم

الاخبار




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة