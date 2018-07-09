التعليم: غدا آخر يوم لتلقى طلبات الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

تغلق غدًا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقديم للطلاب من خريجى المرحلة الإعدادية بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، كأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تطبق معايير الجودة الدولية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدرسة بها عدة تخصصات متاحة للطلاب من بينها، "ميكانيكا، وكهرباء، وتبريد وتكييف".

وأضافت، أنه تم فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة للطلاب المتوفر بهم مجموعة من الشروط منها: أن يكون الطالب حاصل علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى فى العام الدراسى السابق 2017/2018 بمجموع كلى لا يقل عن 220 درجة، وألا يزيد سن الطالب فى أول أكتوبر عن ثمانية عشر عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة، وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، وأن يجتاز الطالب الاختبارات التى تُعقد للقبول بالمدرسة، بالإضافة إلى أن يكون من سكانى المربع السكنى الخاص بالمدرسة، مضيفة أن الطلاب الذين لهم الحق فى التقديم هم من قاطنى مدينة قويسنا وأجوارها بمحافظة المنوفية، ومدينة بنها وأجوارها بمحافظة القليوبية.