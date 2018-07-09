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التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

الإثنين، 09 يوليه 2018 09:00 ص
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا ارشيفية - اختبارات القدرات
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن 75 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة تقدموا لحجز اختبارات القدرات إلكترونيا على موقع التنسيق حتى الآن منذ فتح التسجيل لهم الثلاثاء الماضى.
 
وأضاف عطا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات للكليات العاملة بهذا النظام، ومن بينها كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية والرياضية والموسيقية، معلنا أن الكليات ستلتزم بإدخال بيانات الطلاب ودرجاتهم على موقع التنسيق بعد انتهاء هذه الاختبارات.
 

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الثانوية العامه




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