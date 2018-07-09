التضامن: 100 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا فى الأسبوع الأول بمطروح

كتب مدحت وهبة

أعلنت المهندسة أمانى غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية أن مبيعات معرض ديارنا فى مطروح بلغت خلال الأسبوع الأول لافتتاحه أكثر من 100 ألف جنيه، كما بلغ عدد زوار المعرض منذ افتتاحه حوالى 5 آلاف زائرمن أهالى مطروح والمصطافين، وكانت منتجات الجلود والمفروشات والاكسسوار من أكثر المنتجات مبيعاً وجذباً للزوار.



ويأتى معرض مطروح فى إطار سلسلة معارض ديارنا التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يستمر المعرض بمطروح طوال شهر يوليو ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، حتى منتصف الليل.



ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة على المستوى المحلى والدولى لافته إلى ضرورة التنوع والتوسع فى المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعارض لتلبية احتياجات المصطافين حيث من المقرر افتتاح معرضاً آخر للأسر المنتجة في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 30 يوليو وآخر برأس البر خلال الفترة من 5 إلى 18 أغسطس هذا الصيف.









